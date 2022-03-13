شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: على الإدارة الأمريكية تحمل مسئولياتها تجاه حماية حل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الإدارة الأمريكية بالوفاء بالتزاماتها وتحمل مسئولياتها في حماية حل الدولتين.

وقالت الوزارة - في بيان صحفي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - إن مصادقة لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية على مخطط بناء وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بسجات زئيف"، المُقامة على أراضي بيت حنينا، شمال القدس المحتلة وتصعيد الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لصالح مشاريع الاستيطاني؛ يهدف إلى إنهاء أي فرص لحل الصراع على أساس مبدأ حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتعميق تهويد و"أسرلة" المدينة المقدسة لعزلها عن محيطها الفلسطيني، لحسم مستقبل المدينة بالقوة من طرف واحد قبل اية مفاوضات مستقبلية.

وأكدت الوزارة أن عمليات "أسرلة" وتهويد القدس باطلة وغير شرعية وتشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتمردًا اسرائيليًا رسميًا على الشرعية الدولية وقراراتها.

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالتحرك الفوري واتخاذ ما يلزم من إجراءات عملية لإجبار دولة الاحتلال على وقف اعتداءاتها في الارض الفلسطينية المحتلة، خاصة في مدينة القدس.