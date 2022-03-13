شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية الأمريكية فى أربيل تطلق صافرات الإنذار وتضرر قناة "كردستان 24" ماديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة روسيا اليوم تعرض قناة "كردستان 24" بمصيف صلاح الدين في مدينة أربيل للقصف كونها قريبة من مبنى القنصلية الأمريكية فى المدينة، وأن القصف تسبب بأضرار مادية للقناة، من دون معرفة ما إذا تسبب القصف بوقوع ضحايا.

وذكر شهود عيان أن القنصلية الأمريكية في أربيل أطلقت صافرات الإنذار، فيما شهدت سماء المدينة تحليقا مكثفا لمروحيات أمريكية في محيط القنصلية والمباني المجاورة.

من جانبه، أكد محافظ أربيل أوميد خوشناو "سقوط عدة صواريخ على أربيل، لافتا إلى "عدم معرفة الجهة المستهدفة سواء كانت القنصلية الأمريكية أو مطار أربيل الدولي" ووصف الهجوم بـ"الإرهابي".

وأكد وزير الصحة في كردستان العراق سامان البرزنجي أنه "لحسن الحظ لم تسجل أي حالة وفاة ولم تصل أي إصابة إلى المستشفيات، ونراقب عن كثب ما إذا كانت هناك خسائر".

وأضاف: "فرق الطوارئ في حالة تأهب تحسبا لأي طارئ".