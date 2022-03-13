شكرا لقرائتكم خبر عن كاد يتسبب بكارثة.. قائد مركبة يعكس السير بـ«حي الخالدية» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق قيام قائد مركبة بعكس السير على أحد الطرق السريعة بحي الخالدية، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر. وأظهر المقطع، تهور قائد مركبة وعكسه للسير، وكان أن يصطدم بسيارة أخرى في مسارها الطبيعي، لولا بطء الحركة على الطريق. وتؤكد الإدارة العامة للمرور على أهمية الالتزام بقواعد وأنظمة المرور لتفادي وقوع الحوادث المرورية أو تطبيق الغرامات وفقا للنظام.

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