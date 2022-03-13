شكرا لقرائتكم خبر عن حكم الصلاة على الكرسي والاكتفاء بالإيماء بالسجود مع القدرة عليه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم صلاة مَن يجلس على الكرسي ويومئ بالركوع والسجود مع قدرته على الجلوس والسجود على الأرض.

وقال الشيخ الخضير إن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به إذا كان المصلي قادرًا على القيام، قل مثل ذلك في الركوع والسجود وسائر الأركان.

وتابع الشيخ الخضير “السائل يقول: إنه يستطيع السجود ويقدر عليه، لكنه يصلي على كرسي، ولا يريد أن ينزل من هذا الكرسي ليسجد؛ لمشقة القيام إلى الركعة الثانية، على كل حال إذا كان يستطيع السجود فلم يسجد واكتفى بالإيماء فإن صلاته لا تصح؛ لأن السجود ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، والله أعلم”.

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