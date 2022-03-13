شكرا لقرائتكم خبر عن «خلها لك».. مبادرة من البنوك للتحذير من إعلانات «وظيفة الأحلام» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلقت البنوك في المملكة، مبادرة “خلها لك”، للتحذير من أسلوب دعائي يستهدف خداع العملاء للحصول على البيانات الشخصية وتحصيل بعض الأموال.

وأوضحت المبادرة، أن بعض الإعلانات تطلب من المستخدمين اتباع بعض الخطوات للحصول على “وظيفة الأحلام” بعد دفع مبلغ مالي.

وتشمل هذه الخطوات الدخول لأحد المواقع وتسجيل البيانات الشخصية، بالإضافة إلى دفع مبلغ مالي للحصول على ما يسمى “وظيفة الأحلام”.

يذكر أن “خلها لك”، هي عبارة عن مبادرة من جميع البنوك في المملكة، تعاونت فيما بينها وهدفها واحد وهو التوعية والتثقيف بالعمليات الاحتيالية ومكافحة المحتالين.