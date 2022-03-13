شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا اليوم: دوى انفجارات كبيرة فى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر بسماع دوي انفجارات كبيرة في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان بالعراق.

وأشارت قناة روسيا اليوم ، إلى أن معلومات أولية تحدثت عن تعرض القنصلية الأمريكية في المدينة لقصف عنيف.

ويذكر أن القوات المسلحة العراقية، قد أعلنت الشهر الماضى القبض على 5 عناصر إرهابية تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابى فى محافظة أربيل.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - إنه بناء على توجيهات القائد العام لمتابعة العناصر الإرهابية، وعلى ضوء نتائج التنسيق المثمر لزيارة رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب لأربيل، تمكن الجهاز من القبض على هذه العناصر الإرهابية.