شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: حالة وفاة واحدةً والإصابات جراء كورونا تواصل الانخفاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحصيلة اليومية لأرقام الإصابات اليومية بفيروس كورونا بالجزائر انخفاضًا جديدا، مع تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 19 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة، فيما تماثل 23 مريضا للشفاء.



وأوضحت "الصحة" الجزائرية ، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 265 ألفا و410 حالات، من بينها 19 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 178 ألفا و31 شخصا.



وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٦ آلاف و٨٦٢ حالة ، فيما يتواجد حاليا ١٠ مرضى في العناية المركزة.



ولفتت إلى أن ٣٦ ولاية، من أصل ٥٨، لم تسجل أي حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما سجلت 12 ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.



كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية.