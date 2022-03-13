شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ميزة وصف الصورة الجديدة على تويتر.. وكيف تعمل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أفادت تقارير تقنية، بأن تطبيق تويتر يعمل على ميزة إمكانية الوصول الجديدة التي ستساعد المستخدمين على فهم المحتوى في الصورة بشكل أفضل. ستستخدم الميزة أوصاف النص البديل التي يوفرها المستخدمون أثناء مشاركة صورة على النظام الأساسي.

وباستخدام الميزة الجديدة، سيتمكن المستخدمون من رؤية خيار في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة. من خلال النقر عليها، سيتمكن المستخدمون من رؤية وصف الصورة.

وتتيح هذه الميزة، إضافة أوصاف الصور للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر أو الذين يعيشون في مناطق ذات نطاق ترددي منخفض أو لديهم إعاقة معرفية، بالمساهمة على تويتر.

كيفية إضافة نص بديل أو وصف الصورة في تطبيق تويتر:

1- في تطبيق تويتر، حدد الصورة التي تريد مشاركتها.

2- بعد اختيار الصورة، اضغط على أيقونة + ALT في الركن الأيمن السفلي من الصورة.

3- اكتب وصف الصورة الخاصة بك. تجدر الإشارة إلى أن أوصاف الصور يمكن أن تصل إلى 1000 حرف.

4- اضغط على تم في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

5- شارك بالتغريدة متى كنت مستعدًا.

يذكر أنه تم الإعلان عن هذه الخطوة من قبل فريق الوصول على تويتر في منشور رسمي يفيد بإطلاق ميزتين لتويتر على نظامي أندرويد و”آي أو إس” والويب.

وإذا كان لديك وصول إلى هذه الميزات، فسيظهر مستطيل أسود مع الأحرف A L T، على الصور مع وصف الصورة. وهذا ما يسمى أيضًا بالنص البديل.