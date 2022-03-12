شرطة خميس مشيط تسترد مصوغات ذهبية مسروقة وتضبط السارق

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن شرطة محافظة خميس مشيط استردت مصوغات ذهبية مسروقة من أحد المنازل، وقبضت على سارقها. وأوضح متحدث شرطة منطقة عسير، أنه مواطن تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.

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