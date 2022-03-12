شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق التصفيات النهائية لجائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن الكريم بالحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: انطلقت اليوم التصفيات النهائية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثالثة والعشرين، بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية بمشاركة 5 متسابقين من البنين والبنات.

وتهدف المسابقة إلى الاهتمام بكتاب الله حفظاً وفهماً وأداءً، وإذكاء روح المنافسة الشريفة بين حفظة كتاب الله تعالى، وتحقيق عناية المملكة العربية السعودية وولاة أمرها بكتاب الله الكريم.

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