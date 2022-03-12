شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان تستضيف أول اجتماعات لمجلس المطارات العالمى يومى 26 و27 مارس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف سلطنة عُمان، ممثلة فى شركة مطارات عُمان، أول اجتماعات مجلس إدارة مجلس المطارات العالمى يومى 26 و27 مارس الجارى فى دورته الجديدة التى بدأت مطلع العام الجارى.

وتترأس سلطنة عُمان - وفقا لوكالة الأنباء العمانية - هذه الدورة، كما يشارك فى الاجتماع، أعضاء مجلس إدارة مجلس المطارات العالمى المكون من 30 رئيسًا تنفيذيًّا لكبرى مطارات العالم، وبحضور المدير العام الدولى للمجلس العالمى للمطارات.



وستناقش الاجتماعات عدة موضوعات تتعلق بالاستدامة وسبل تعزيز التعاون بين المطارات ومنظمات الطيران الدولية ومختلف الشركاء لإيجاد طرق مبتكرة لتعزيز الكفاءة فى قطاع المطارات والطيران، خاصة بعد تداعيات جائحة "كوفيد 19"، التى أثرت على قطاع المطارات والطيران عالميًّا والظروف السياسيّة الراهنة وارتفاع أسعار النفط.



وسيبحث رؤساء مطارات العالم خلال هذه الاجتماعات، المشروعات التى رفعتها المجالس الإقليمية بالإضافة إلى اعتماد خطط العمل للفترة الجديدة للمجلس لبحث فرص العمل مع كافة الأطراف المعنية بصناعة الطيران لإيجاد رؤى توافقية دولية ضمن تحديات السفر المتجدّدة.



ويهدف المجلس إلى العمل على النهوض بالمطارات الدولية وتعزيز التميز المهنى فى إدارة المطارات وتشغيلها من خلال السعى إلى طريق تعزيز التعاون بين المطارات ومنظمات الطيران العالمية وشركاء الأعمال وتوفير أنظمة نقل جوى آمنة وعلى درجة عالية من الكفاءة بين كل مطارات العالم.