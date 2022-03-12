شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تضبط إرهابيين من داعش خلال عمليتين منفصلتين فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بالعراق، اليوم السبت، القبض على اثنين من الإرهابيين عملا ضمن صفوف تنظيم داعش فى بغداد.

وقالت الخلية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إنه "من خلال المتابعة المستمرة تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات خلال عمليتين منفصلتين من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين وفق أحكام المادة (4 ارهاب ) لانتمائهما لعصابات داعش الارهابي".

وأضافت أن الإرهابى الأول والمكنى أبو عبيدة اعترف بعمله بمايسمى فرقة نهاوند الداعشية ، فيما اعترف الإرهابى الثانى بعمله كسائق عجلة حفريات اوكار داعش، موضحة أن عملية إلقاء القبض عليهما تمت ضمن محافظة بغداد.