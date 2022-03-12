شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى: الحكومة الجديدة ستتشكل خلال فترة وجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، اليوم /السبت/، أن الحكومة الجديدة ستتشكل خلال فترة وجيزة، وقال حسين - حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "العراق كانت تسوده الدكتاتورية قرابة 40 عاماً وبدأنا نعمل شيئاً فشيئاً، وقبل 5 أشهر تم إجراء الانتخابات والآن الحديث مع الأحزاب السياسية مستمر".

وأضاف أن "العراق ليس الدولة الديمقراطية الوحيدة التي تواجه صعوبة بالحكومة، وقلت، نقتبس النموذج البلجيكي أو الهولندي لأن بلجيكا حاولت تشكيل الحكومة، وبقيت دون حكومة لمدة سنة"، مؤكدًا أن "الحكومة الحالية تبذل قصارى جهدها لكى يتم تشكيل الحكومة الجديدة، وسيتم ذلك خلال فترة وجيزة".

وارتفعت وتيرة الهجمات الإرهابية في العراق، وسط مخاوف من موجة عنف جديدة مع اقتراب البلاد من تشكيل حكومة جديدة في ظل استبعاد جماعات موالية لإيران من التحالف الحكومي المرتقب الذى سيقود البلاد.

ودخلت إيران على خط تشكيل الحكومة العراقية، بعد خسارتها الانتخابات البرلمانية وكمحاوله لاحتواء كراهية العراقيين لتدخلاتها، بحسب مراقبين.

وآخر تلك الهجمات الدموية مجزرة ديالي، التي استهدف فيها تنظيم داعش، الجمعة، مقرا للجيش العراقي عند نقطة حدودية أقصى بالمحافظة أسفرت عن مقتل 11 جندياً.

وبخلاف ديالي، فالبلاد تشهد مدار الأيام الماضية، هجمات متتالية استهدفت المنطقة الرئاسية ببغداد وقواعد عسكرية دولية ومقار حزبية تابعة للتحالف الذي سيشكل الحكومة الجديدة، إضافة إلى استهداف أمنيين ومؤسسات خاصة وعامة.