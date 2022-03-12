شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على بناء 940 وحدة استيطانية جديدة بالقدس المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "كل هاعير" الأسبوعية الإسرائيلية، اليوم /السبت/، إن لجنة التخطيط والبناء في القدس المحتلة، صادقت على مخطط لبناء 730 وحدة استيطانية جديدة فى مستوطنة "بسجات زئيف"و210 وحدات استيطانية أخرى وحديقة عامة في "كيريات يعاريم".

وأضافت الصحيفة أن المُخطط الجديد في "بسجات زئيف" يقع على مساحة 70 دونمًا ،مشيرة إلى أن الوحدات الاستيطانية المذكورة ستبنى في 14 مبنى سكنيًا يبلغ ارتفاع كل منها 12 طابقًا.



وقالت الصحيفة إن الخطة الأصلية في "بسجات زئيف" كانت تتضمن 430 وحدة استيطانية فقط، إلا أن اللجنة قررت توسيع المُخطط ليشمل 730 وحدة سكنية، مشيرة إلى أن المُخطط يشمل كذلك 21 ألف متر مربع للتجارة والتوظيف، كما سيتم تخصيص حوالى 16 دونمًا للمساحات المفتوحة.



وأوضحت أن المُخطط في "كريات يعاريم" يُقام على مساحة 18 دونمًا، ويضم 210 وحدة استيطانية في 9 مبان يصل ارتفاع كل منها 8 طوابق.