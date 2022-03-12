شكرا لقرائتكم خبر عن والد أحد الشهداء في حادثة الدالوة بالأحساء: كنا ننتظر وعندنا ثقة في الدولة بتنفيذ القصاص (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أبدى المواطن، محمد اليوسف والد أحد الشهداء في حادثة الدالوة بالأحساء ارتياحه، بعد حضوره تنفيذ القصاص في المشاركين في الحادثة.

وقال اليوسف، وفقا لقناة “الإخبارية”: “كلنا ثقة في عدالة القضاء في المملكة، وعدالة دولتنا المباركة حاضرة ولا تحتاج الحديث عنها”.

وتابع اليوسف: “كنا ننتظر وعندنا ثقة في الدولة بتنفيذ الحكم في المدانين، ونشكر الدولة، وكلنا راحة واطمئنان بتنفيذ حكم القصاص في المشاركين بالحادث”.

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية أعلنت اليوم، تنفيذ حكم القصاص في المدانين بحادث الدالوة، وقالت في بيان لها إنه تم إدانة كل من/ عبدالله بن سعيد بن عائض القحطاني و/ طارق بن مساعد بن زيد المطيري و/ خالد بن زويد ابن قحطان العنزي و/ مروان بن إبراهيم بن عبداللطيف الظفر و/ رياض بن أحمد بن علي حربي و/ بسام بن ناصر ابن إبراهيم الحميد و/ فايز بن عياد بن داموك الرشيدي و/ أحمد بن مساعد بن زيد المطيري – جميعهم سعوديو الجنسية – بارتكاب عدة جرائم.

وتشمل هذه الجرائم وفقا لبيان الداخلية “إطلاق النار على مواطنين في قرية (الدالوة) بمحافظة الأحساء في الشهر الحرام، نتج عنه قتل عدد من المواطنين منهم أطفال، وإصابة آخرين، وقتل رجلي أمن وإصابة آخرين، وتأمين السلاح والذخيرة لهم”.