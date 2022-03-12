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شكرا لقرائتكم خبر عن يوم واحد فقط على انتهاء مهلة الرصد الآلي لـ«سيارات الأجرة».. 3 مخالفات بالمرحلة الثانية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت الهيئة العامة للنقل، اليوم السبت، أنه لم يتبقَ سوى يوم واحد فقط على انتهاء مهلة الرصد الآلي لمخالفات سيارات الأجرة في مختلف مناطق المملكة.
وقالت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”: “إن المخالفات التي سيتم رصدها بالمرحلة الثانية تشمل:
1- ممارسة النشاط ببطاقة تشغيل منتهية
2- عدم الحصول على بطاقة تشغيل للمركبة
3- العمل بالنشاط ببطاقة تشغيل ملغية
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