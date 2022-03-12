المتسابقون والمتسابقات ينهون مشاركتهم في جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم بمكة المكرمة

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: انطلقت اليوم التصفيات النهائية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثالثة والعشرين، بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة بمشاركة 16 متسابقاً من البنين والبنات.

من جهته بيّن المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، أن عدد المتسابقين المتأهلين للتصفيات النهائية من مكة بلغ 8 من البنين، و8 من البنات حيث يتنافسون في عدد من فروع الجائزة الستة.

وأضاف الخامري أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله يوليان اهتمامًا للعناية بكتاب الله الكريم طباعة ونشرًا وتعليمًا، وأن هذه المسابقة القرآنية على جائزة الملك سلمان تعد من صور الاهتمام والتي تشرف أبناء وبنات الوطن بالمشاركة في كل عام على مائدة القرآن الكريم.

وقال الخامري إن إقامة المسابقة في هذا العام من خلال النقل المباشر واستخدام التقنية الحديثة والاستفادة منها في خدمة القرآن الكريم تعد نقلة نوعية والوزارة بمتابعة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ تقوم بجهود كبيرة للتحول الرقمي تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 وفق تطلعات القيادة الحكيمة.

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