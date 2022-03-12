شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: رياح نشطة وتدني في مدى الرؤية على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تنبيها بشأن حالة الطقس في منطقة مكة المكرمة خلال الساعات القليلة المقبلة.
وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، استمرار حالة الرياح النشطة، مع تأثيرات مصاحبة عبارة عن ارتفاع الأمواج، وتدني في مدى الرؤية، وتشمل الحالة منطقة مكة المكرمة (ثول ـ جدة ـ رابغ).
كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله، غدا الأحد في تمام الثانية صباحا.
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