شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: 3 ضوابط لتظليل زجاج المركبات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت الإدارة العامة للمرور، ضوابط تظليل زجاج المركبات، حتى لا يتسبب ذلك في توقيع مخالفات على السائق.

جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مغرد قال فيه “بخصوص تظليل زجاج السائق والراكب الامامي مسموح أم لا، وما هي درجة التظليل؟

وأجابت الإدارة العامة للمرور بقولها إن ضوابط تظليل زجاج المركبات تشمل التالي:

1- أن يكون التظليل للزجاج الجانبي (الأمامي والخلفي) من النوع الشفاف

2- ألا يتسبب التظليل في حجب رؤية السائق أو التقليل منها

3- يمكن تجاوز نسبة التظليل المسموح بها في الحالات المرضية التي تستدعي ذلك بشرط تقديم تقرير طبي.