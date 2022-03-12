شكرا لقرائتكم خبر عن "الخطوط الجوية الأفريقية" الليبية تسيّر أول رحلة عمرة بعد انقطاع عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية الليبية، اليوم السبت، تسيير أولى رحلات موسم العمرة من الأراضى الليبية إلى المملكة العربية السعودية، بعد انقطاع دام لعامين.

وقالت الشركة - فى بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) - إنه سيتم تسيير 14 رحلة أسبوعيا من مطار معيتيقة الدولى، ورحلتين أسبوعيا من مطار مصراته الدولى، و3 رحلات أسبوعيا من مطار بنينا الدولي.



وبهذه المناسبة، أكد مدير مكتب العلاقات الدولية بالشركة معز بن إسماعيل أن الطائرة التى انطلقت العاشرة صباح اليوم كان على متنها 132 معتمرا، وطاقم إضافي.