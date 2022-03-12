شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يكبد الحوثيين خسائر فادحة خلال عمليات فى حجة ومأرب باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، تدمير 15 آلية عسكرية وتكبيد الحوثى خسائر بشرية؛ خلال عمليات استهداف فى حجة ومأرب باليمن.

وذكر التحالف - فى بيان مقتضب أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم السبت، أن هذه الحصيلة جاءت جراء تنفيذ 21 عملية استهداف ضد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويوم الأربعاء الماضى، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية السعودية دمّرت طائرة مسيّرة، أطلقت من محافظة الحديدة باتجاه مدينة جازان جنوب غرب المملكة .