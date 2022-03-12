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التحالف العربى يكبد الحوثيين خسائر فادحة خلال عمليات فى حجة ومأرب باليمن

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القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، تدمير 15 آلية عسكرية وتكبيد الحوثى خسائر بشرية؛ خلال عمليات استهداف فى حجة ومأرب باليمن.

 

وذكر التحالف - فى بيان مقتضب أوردته قناة (الإخبارية) ، اليوم السبت، أن هذه الحصيلة جاءت جراء تنفيذ 21 عملية استهداف ضد خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

ويوم الأربعاء الماضى، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن،  أن الدفاعات الجوية السعودية دمّرت طائرة مسيّرة، أطلقت من محافظة الحديدة باتجاه مدينة جازان جنوب غرب المملكة .

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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