شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: ضبط 13 ألفا و360 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السعودية، اليوم السبت، ضبط 13 ألفا و360 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع فى مناطق المملكة كافة، وترحيل 8 آلاف و499 مخالفا.

وذكرت وزارة الداخلية السعودية فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفى أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 3 - 9 من شهر مارس الجاري، أسفرت عن ضبط 13360 مخالفًا منهم 7533 مخالفا لنظام الإقامة، و3884 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1943 مخالفًا لنظام العمل.

وأشارت إلى أن إجمالى من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 253 شخصًا، كما تم ضبط 172 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، بالإضافة إلى 6 متورطين فى نقل وإيواء وتشغيل مخالفى أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وأوضحت الوزارة أن إجمالى من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 102210 وافدين مخالفين منهم 90274 رجلًا، و11936 امرأة، فيما تم إحالة 90137 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2739 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8499 مخالفًا.

وأكدت الوزارة أن كل من يسهل دخول مخالفى نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أى مساعدة أو خدمة بأى شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.