شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» تتيح خدمة طلب تقرير مقيم عبر منصة أبشر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم السبت، عن إتاحة خدمة طلب تقرير مقيم من منصة ⁧‎أبشر⁩ الإلكترونية.

وقالت الجوازات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنه يمكن إصدار تقرير عن أحد العمالة لديك يحتوي على البيانات الشخصية الأساسية ومعلومات الجواز والتأشيرات للمقيم”.

وأضافت المديرية العامة للجوازات، أن الخدمة تتيح أيضًا إضاف إلى معلومات أفراد الأسرة، لتقديمه إلى الجهات الرسمية.