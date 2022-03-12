شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: محاولات مكثفة لفتح الطرق المغلقة بالثلوج مع استمرار المنخفض الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثفت الوزارات والمدريات والبلديات المعنية بلبنان من جهودها، خلال الساعات الماضية، لإنقاذ عشرات العالقين على الطرق الجبلية العالية والمتوسطة بعدما حاصرتهم الثلوج التى تتساقط بكثافة فى اليوم الثالث للمنخفض الجوى العاصف "اللؤلؤة" المصحوب برياح قطبية باردة والمتمركز حالياً فوق البحر الأسود.

ونشرت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية ومديرية الدفاع المدنى والبلديات عناصرها فى مناطق متفرقة بمحافظات جبل لبنان والشمال والجنوب والبقاع لإنقاذ العالقين داخل سياراتهم التى عاقت حركتها الثلوج، حيث قامت المعدات الثقيلة والجرافات بفتح مسارات آمنه على الطرق عبر جرف الثلوج وسحب السيارات العالقة إلى أماكن آمنه.

ويستمر المنخفض الجوى العاصف حتى منتصف الأسبوع مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح شديدة وثلوج على الجبال المتوسطة، حيث تتساقط الثلوج على ارتفاع 700 مترا اليوم وغدا، وخصوصا فى منطقة الشمال فى ظل درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة.