شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الإماراتية": تقديم 14 ألفا و984 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم السبت، تقديم 14 ألفا و984 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) - أنه بذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 24 مليونا و321 ألفا و692 جرعة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع خطتها لتوفير اللقاح والوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم وتقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.