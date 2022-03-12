شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: التحقيق فى واقعة اختراق حساب ''تويتر'' لوزارة العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت نيابة الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالجزائر، أمرا بفتح تحقيق ابتدائي للتحري حول واقعة تعرض حساب "تويتر" الخاص بوزارة العدل الجزائرية أمس الجمعة لعملية اختراق. وفق صحيفة الخبر.

وأوضح بيان عن مجلس قضاء الجزائر، اليوم السبت، أنه "على اثر تعرض حساب تويتر الخاص بوزارة العدل يوم الجمعة، لعملية اختراق، و عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تطلع الرأي العام بأن نيابة الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس أمرت بفتح تحقيق ابتدائي للتحري حول هذه الواقعة".

وأضاف البيان أن مهمة التحقيق أوكلت ''لمصالح الضبطية القضائية المختصة في مكافحة الجرائم السبيرانية والمعلوماتية'، كما أكدت النيابة العامة في بيانها "أنه سيتم إحاطة الرأي العام بنتائج التحريات في حينها".