شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج والعمرة» توضح حقيقة انتهاء حجوزات تصاريح العمرة في رمضان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن انتهاء حجوزات تصاريح عمرة رمضان.
من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، المهندس هشام سعيد، إن حجوزات تصاريح العمرة في رمضان لا زالت متاحة.
وأشار – حسب صحيفة الوطن- مشيرًا إلى أن الحج هذا العام سيكون أكثر عددًا.
وأضاف: “صحيح ستكون هناك كثافة في حجوزات رمضان وهذا يسعدنا، لأننا نلبي تطلعات المسلمين في داخل وخارج المملكة، لكن غير صحيح اكتمال الحجوزات، هناك توسعات كبيرة في الحرم، لذلك هناك أماكن وفترات متاحة”.
كما دعا من يريد تغيير موعد حجزه بالدخول للتطبيق وإلغاء التصريح، والحجز مجددا مشيرًا إلى أنه سيجد فترات متاحة.
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