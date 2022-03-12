نصائح لتجنب مرض السكري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يعد نمط الغذاء المشبع بالدهون والسكريات، والخالي من العناصر المفيدة، سببا رئيسيا للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني الذي بات شائعا.



ويوصي خبراء التغذية بضرورة تناول الطعام الصحي، مثل مراعاة تناول الألياف لأنها تؤدي دورا مهما في ضبط سكر الدم وتسهيل الهضم، وهي موجودة في أغذية الفراولة والجزر والتفاح والموز.

وبحسب موقع "تايمز ناو نيوز"، فإنه من الأفضل أن يبتعد المرء عن اللحوم الحمراء، فيما يستحب أكل الدجاج، لا سيما القطع التي تحتوي على نسب أقل من الدهون مثل الصدر.

أما النصيحة الثانية فهي التركيز على الكيف وليس الكم، فالأهم هو العناصر الغذائية الموجودة في الوجبة، وليس الشعور بالشبع، فربما يأكل الشخص طبقا دسما من المعجنات، وهو لا يقدم لجسمه سوى الكربوهيدرات، في حين أننا نحتاج بشدة إلى البروتين.

ويوصي أخصائيو التغذية، في نصيحة ثالثة، بتناول الأطعمة التي لا تؤثر على مستوى السكر الدم، عن طريق ما يعرف بـ"مؤشر السكري الغلايسيمي"، وهو منخفض في بعض الأغذية مثل الحمص والعدس والفاصوليا.

وتركز النصيحة الرابعة على تناول الدهون الصحية والدهون المشبعة المتعددة، وهي موجودة في أغذية مثل السمك والأفوكادو والمكسرات، بينما ينبغي الابتعاد عن الدهون غير الصحية كتلك الموجودة في الأطعمة المقلية.

وبما أن بعض الأطعمة تؤثر على الأدوية التي نتناولها، لذا فإن النصيحة الخامسة التي يوصي بها الخبراء هي استشارة الطبيب، من أجل معرفة المضاعفات المحتملة، وتفادي حصول تقلب في مستوى السكر بالدم.