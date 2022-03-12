شكرا لقرائتكم خبر عن متسابقو عسير على جائزة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم : ترشحنا للتصفيات تشريف وتكريم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

رفع عدد من المشاركين في المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثالثة والعشرين للبنين والبنات بمنطقة عسير، الشكر للقيادة الرشيدة على ما تقدمه من دعم ومساندة لحفظة كتاب الله، ومن ذلك تنظيم المسابقة القرآنية التي تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين، راجين من الله التوفيق، وتمثيل هذه الجائزة خير تمثيل والفوز بالمراكز المتقدمة.

جاء ذلك في تصريحات للمتسابقين تزامنا مع انطلاق التصفيات النهائية للمسابقة في مختلف مناطق المملكة.

ففي البداية عبّر المتسابق ريان بن سعد الزهراني ــ الذي يشارك بالفرع الرابع ــ عن سعادته من خلال ترشحه لهذه التصفيات النهائية، راجيا من الله أن يحالفه التوفيق وتحقيق مراكز متقدمة بهذه الجائزة، كما قدم شكره لخادم الحرمين الشريفين على العناية التي قدمها لحفظة كتاب الله الكريم من خلال رعايته مثل هذه المسابقات القرآنية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، كما قدم شكره لعالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على متابعته وتشجيعه ودعمه وتوجيهاته وتحفيزه لجميع المشاركين.

من ناحيته، أشاد المتسابق جابر بن سليمان الفيفي ــ الذي يشارك بالفرع السادس ــ بالعناية والاهتمام وحسن التنظيم من قبل وزارة الشؤون الإسلامية، مؤكدًا أن تنظيم التصفيات النهائية جاءت في أبهى حلة، حيث جاءت مع تطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة.. مما يؤكد الحرص الذي توليه القيادة على صحة وسلامة المجتمع.

بدوره، بين المتسابق عمر بن محمد الوادعي ــ الذي يشارك بالفرع الثالث ــ أن الوزارة تحرص بعناية على إقامة هذه المسابقة في كل عام، وفي كل مرحلة، إلى جانب تقديم خدمات متميزة لإنجاحها؛ فجزاهم الله خير الجزاء على جهودهم.

يذكر أن المسابقة تقام عبر البث المباشر عن طريق الشاشات الإلكترونية بمقار فروع وزارة الشؤون الإسلامية بمناطق المملكة، وتستمر حتى العاشر من شهر شعبان الجاري، ويبلغ عدد المشاركين فيها “119” متسابقاً ومتسابقة، يمثلون مختلف مناطق المملكة، وتبلغ قيمة جوائزها (3.126.000) ريال.