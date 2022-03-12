شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث.. لجنة التحكيم بمسابقة الملك سلمان المحلية تستمع إلى 37 متسابقًا ومتسابقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: الخليج 365 لجنة التحكيم بالمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثالثة والعشرين، أعمالها اليوم، بالاستماع إلى (37) متسابقاً ومتسابقة، يمثلون مناطق مكة المكرمة، والحدود الشمالية، وعسير، وحائل، بتنظيم وإشراف من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بأمانة المسابقات القرآنية.

وتستمع اللجنة خلال الفترة الصباحية إلى (10) متسابقين، و(7) متسابقات، في حين تستمع خلال الفترة المسائية إلى (12) متسابقاً و(8) متسابقات، يتنافسون في أفرع المسابقة المختلفة.

وتقام المسابقة عبر البث المباشر عن طريق الشاشات الإلكترونية بمقار فروع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمناطق المملكة، حيث انطلقت يوم أمس الأول وتستمر حتى العاشر من شهر شعبان الجاري، ويبلغ عدد المشاركين فيها “119” متسابقاً ومتسابقة، يمثلون مختلف مناطق المملكة، وتبلغ قيمة جوائزها (3.126.000) ريال.

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