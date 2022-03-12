شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تقلبات جوية: تقترب من الصفر مئوية في هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال محلل الطقس في مركز الأرصاد عادل قازنلي، إن كتلة هوائية باردة دخلت أمس على مناطق شمال المملكة ساهمت في إثارة الأتربة والغبار.

وأضاف أن هذه الموجة شكّلت موجة غبارية انخفضت على إثرها الرؤية الأفقية على المناطق المفتوحة والطرقات السريعة .

وحذّر محلل الطقس، في مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”، من موجة باردة تستمر حتى الإثنين المقبل.

وقال إن المملكة تعيش فترة انتقالية وموجات قد تكون باردة عنيفة أو جنوبية دافئة.

وتابع: ساهمت الكتلة الهوائية الباردة في انخفاض درجات الحرارة وقد يستمر الانخفاض حتى يوم الاثنين المقبل.

وأشار إلى أن درجات الحرارة تقترب من الصفر مئوية، حيث تكون بين ١ إلى ٦ درجات مئوية في كل من تبوك وحائل والأطراف الشمالية والقصيم.