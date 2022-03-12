شكرا لقرائتكم خبر عن مستمرة حتى المساء.. رياح نشطة وأتربة مثارة على 5 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها ، بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص واليتمة وخيبر ، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساء.

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