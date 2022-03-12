شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. السديس يبشر المفتي بعودة الحياة لطبيعتها والصلاة بالحرمين بلا تباعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

بشر الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ؛ بعودة الحياة إلى طبيعتها وأداء صلاة الجمعة في الحرمين بلا تباعد.

وفي فيديو نشرته قناة “الإخبارية”؛ الخليج 365 السديس مع سماحة مفتي عام المملكة، عبر مكالمة تليفونية، بشره فيها بعودة الحياة إلى طبيعتها.

كما أطلع السديس، سماحة المفتي على الجهود المبذولة في الحرمين الشريفين من كافة الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن وخطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم شهر رمضان المبارك.

مشيرا إلى أن خطط وبرامج ومبادرات الرئاسة تعمل على توفير بيئة تعبدية صحية مراعية لكافة معايير الجودة الخدمية العالمية.

كما أثنى السديس على جهود مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ في خدمة الإسلام والمسلمين ودعم المسيرة التعليمية في الحرمين الشريفين.