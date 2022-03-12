شكرا لقرائتكم خبر عن متخصص يكشف سبب هروب الخادمات مع اقتراب شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

علّق المتخصص المستثمر في قطاع الاستقدام، عبد المجيد الجريسي، على أسباب هروب بعض الخادمات مع قدوم شهر رمضان.

وقال “الجريسي”، خلال لقاء له في برنامج ” ياهلا” على قناة الإخبارية، إنه يرى أن هذا الأمر متعلق بالعرض والطلب.

وأشار إلى أن زيادة الطلب على الخادمات قبل شهر رمضان، وإغرائهن برواتب أعلى واستغلال السماسرة هذا الأمر السبب في هروبهن.

وأوضح أن ما يفعله السماسرة يعتبر اتجارًا بالبشر وهو مُجرّم في النظام.

وقال: “هذا العام مع الأنظمة التي صدرت منها مكافحة التستر وعقوباته ستنخفض تلك الظاهرة كثيرا”.

وأكد على أن الدولة جادة في مكافحة التستر وخلق بيئة عمل نظيفة ومميزة.