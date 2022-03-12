شكرا لقرائتكم خبر عن «برودة ورياح وغبار».. تعرف على توقعات طقس المملكة اليوم السبت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاض ملموس في درجات الحرارة على عدة مناطق.

وأوضح أن هذه المناطق هي: مناطق تبوك، الجوف ، الحدود الشمالية.

وأشار إلى أن هذا الانخفاض يمتد ويصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من:

مناطق الشرقية، حائل، القصيم، والرياض، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من شرق المملكة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك ، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، خاصةً الساحلية منها.

فيما أعلن أستاذ المناخ عبدالله المسند، عن كتلة ربيعية باردة تتربع الآن فوق المناطق الشمالية والوسطى نسبيًا.

وأوضح المسند، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن ذروتها يومي الأربعاء والخميس القادمين في الشمال، والخميس والجمعة في بقية المناطق على وجه التقريب.

وبيّن أن اليوم متوقع استقرار جوي شبه عام على معظم المناطق.

وأضاف: من جهة أخرى قد تتشكل سحب فوق الشمال الشرقي السعودي وشمالي الوسطى قد يهطل منها زخات مطرية خفيفة.