شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الصحة تعلن إصابات كورونا الجديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية وأكثر المدن تسجيلًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن إحصائية إصابات وتعافي المصابين بفيروس كورونا عبر موقعها الرسمي.

وأوضحت “الصحة” أنه تم تسجيل 135 إصابة جديدة، و 317 حالة تعافي و حالة وفاة واحدة ، و 313 حالة حرجة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتابعت: فيما بلغ إجمالي حالات المصابين في المملكة 748,624 حالة حتى الآن، ووصل مجموع المتعافين إلى 730,355 حالة، و بلغ إجمالي الوفيات 9016 حالة وفاة.

كما كشفت عن المدن الأعلى تسجيلاً لعدد الإصابات وحالات التعافي من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (40)، جدة (21)، المدينة (9) ،مكة (8)، الدمام (6)، الهفوف (6).

أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (102)، جدة (29)، الدمام (21)، أبها (17)، مكة (15)، المدينة (15).