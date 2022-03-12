ما هي أسعار الدولار واليورو في ليبيا اليوم؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم السبت.



وشهدت الأسعار في مصرف ليبيا المركزي استقرارًا عند تعاملات الخميس.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 4.98.50 دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.41 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.53 دينار.

أسعار العملات العربية في ليبيا:

ومن العملات العربية المتداولة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.67.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.31.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 6.85.

السعر الرسمي للدولار:

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.64 دينار للبيع و4.62 للشراء.

وسجل سعر صرف اليورو 5.14 للبيع و5.11 للشراء

أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي:

سجل الذهب عيار 18 نحو 229 دينارا،بينما سجل الذهب عيار 21 حوالي 267.16 دينار.

وسجل الذهب عيار 22 حوالي 275.80 دينارً، فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو 305.33 دينار.

وسجل كسر الفضة 2.7 دينار .