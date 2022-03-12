دراسة تكشف أن التمثيل الغذائي لا يسبب زيادة الوزن في منتصف العمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت دراسة جديدة إن قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية أو ما يُعرف بالتمثيل الغذائي لا تتغير بعد الـ 20 أوحتى بعد الـ 60، ما يفند الاعتقاد الشائع بأن الإنسان يراكم الدهون حول البطن في منتصف العمر أو مع بداية الأربعين بسبب ضعف القدرة الجسم على حرق الدهون.



وأوضحت الدراسة أن التمثيل الغذائي لا يضعف قبل الـ 65،ولا يزيد أيضاً.

وأشارت الدراسة التي أشرف عليها البروفسور هيرمان بونتزر من جامعة ديوك في نورث كارولينا، إلى عوامل أخرى تتسبب في زيادة الوزن بداية من الـ 45، أهمها نقص النوم، ثم تغير الهرمونات الجنسية، والتوتر، والعادات الغذائية، ونقص النشاط البدني.

وحسب التقرير الذي نشره موقع "نيو ساينتست" عن الدراسة التي شارك فيها 6 آلاف شخص من الجنسين حول العالم، تبين أنه مع تثبيت العوامل الأخرى غير التمثيل الغذائي، يزيد وزن الرجل بين الـ 20 والـ 60 نصف كيلوغرام، والمرأة 0.7 كيلوغرام من الدهون، أي أن الزيادة بسبب التمثيل الغذائي تقل عن 1 كيلوغرام.

ووفق البروفيسور بونتزر، يميل الرجال أكثر إلى مراكمة الدهون حول البطن في منتصف العُمر، بينما تزيد دهون جسم المرأة حول البطن وفي مناطق الوركين، وتلعب التغيرات الهرمونية دوراً في توزيع الدهون حول الجسم، لكن القدرة على حرق السعرات الحرارية بريئة مما ينسب إلى التغيرات في الـ 40.

ونبهت الدراسة إلى ضرورة مراجعة عادات النوم، ونوعية الأطعمة في منتصف العمر، خاصة أن الدهون الحشوية التي تتراكم حول البطن تزيد الالتهابات، وتسهم في الإصابة بالأمراض المزمنة مثل القلب والسكري.

وأشارت الدراسة إلى مشاكل الأرق، والإجهاد التي تزيد هرمون الكورتيزول باعتبارها من العوامل الرئيسية لزيدة الوزن بعد الـ 40، إلى جانب نوعية الأطعمة المليئة بالدهون والنشويات.