دراسة تكشف أن تناول البروتين من مصادر متنوعة يقلل خطر ارتفاع ضغط الدم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تشير دراسة صينية جديدة إلى أن الحصول على البروتين من مصادر متعددة من شأنه أن يحمي الإنسان من الإصابة بارتفاع ضغط الدم ونتائجه الخطيرة على صحة الإنسان.



حلل علماء صينيون النظام الغذائي لـ12200 من البالغين، ودرسوا استهلاكهم لثمانية مصادر مختلفة من البروتين، وهي الدواجن والأسماك والبيض واللحوم الحمراء واللحوم الحمراء المصنعة والحبوب الكاملة والحبوب المكررة والبقوليات.

خلال الدراسة، قارن الباحثون أولئك الذين تناولوا أقل من اثنين من هذه الأطعمة المليئة بالبروتين مع أولئك الذين تناولوا أربعة أو أكثر. وكانت المجموعة التي تناولت المزيد من مصادر البروتين أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 66٪.

وقال الباحثون، من مستشفى نانفانغ في الجامعة الطبية الجنوبية في غوانغتشو، إن تناول البروتينات من الأطعمة المختلفة قد يوفر أحماض أمينية مختلفة، وهذا يعتبر أكثر فائدة من الناحية الغذائية.

من جهته قال مؤلف الدراسة الدكتور تشين هوي كين، إن النتائج تشير إلى أن التركيز على مصدر واحد للبروتين يمكن أن يضر بصحة القلب ويؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وأكد على تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على بروتينات من مصادر مختلفة.

كانت الدراسة قائمة على الملاحظة فقط، مما يعني أن الباحثين لم يتمكنوا من إثبات ارتباط تنوع البروتين بشكل قاطع بالوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

يذكر بأن الجسم يستخدم البروتين في نمو وإصلاح العضلات والأنسجة ويوجد بكميات أكبر في لحوم الحيوانات والأسماك والبيض، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.