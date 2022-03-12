دراسة: طفرات فيروس كورونا تقاوم العلاج بستوتروفيماب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

دعتت دراسة جديدة لجامعة سيدني إلى مراقبة الطفرات الجينية في فيروس كورونا بعد وصف دواء سوتروفيماب، بعدما تبين أن طفرات الفيروس السريعة تمكنه من مقاومة العقار في الأيام الـ 5 الأولى بعد الإصابة لمنع تفاقم الأعراض.



وراقب فريق من الباحثين الأستراليين تحت إشراف ربيكا روكت أول 100 شخص تلقوا عقار"سوتروفيماب في نيو ساوث ويلز بين أغسطس (أب) ونوفمبر(تشرين الثاني) الماضيين، في أوج نشاط متحور دلتا من كورونا، وجمعوا عينات من مجرى هواء للمرضى قبل وبعد العلاج.

ووفقاً لموقع "نيو ساينتست"، ثبتت إصابة 8 أشخاص بالفيروس من الـ100 الذين تلقوا الدواء، ورصد الباحثون طفرات في الفيروس لدى 4 منهم، تُمكنه من مقاومة سوتروفيماب، بعد ما يتراوح بين 6 و 13 يوماً بعد بداية العلاج.

وقالت روكيت: "ما لا نريد رؤيته هو انتشار فيروس مقاوم، لأن هذا سيعني أن كثيرين آخرين لا يمكنهم استخدام هذا الدواء أيضاً".