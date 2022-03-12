شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 68 مواطناً أردنياً إلى المملكة عائدين من أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء الأردنية، إن طائرة الإخلاء الثالثة التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وصلت إلى مطار ماركا العسكري بعد منتصف الليل، التي أُرسلت إلى بولندا بتوجيهاتٍ من الملك عبدالله الثاني لنقل الأردنيين وعائلاتهم من مطار وارسو فريدريك شوبان.

وكان على متن الطائرة 68 مواطناً وعائلاتهم ممن تمكنوا من عبور الحدود إلى بولندا قادمين من أوكرانيا، وغالبيتهم من مدينة سومي الأوكرانية.

وتكلّلت عملية الإخلاء الثالثة من نوعها بالنجاح بعد التنسيق المُكثّف بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وجميع الجهات والمؤسسات الأردنية المعنية والسفارة الأردنية في برلين (المُعتمدة لدى بولندا) ومندوبي الوزارة على عددٍ من المعابر الحدودية بين أوكرانيا وبولندا وفي العاصمة وارسو لنقل المواطنين الأردنيين منها إلى المملكة.