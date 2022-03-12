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المملكة السعودية تصدر تعليمات بخصوص العمرة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة تصدر تعليمات بخصوص العمرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

سمحت السلطات السعودية، لغير المحصنين ضد فيروس ، أو الذين لم يستكملوا التحصين، بأداء العمرة ودخول المسجد الحرام والمسجد النبوي.

 

وعلمت صحيفة "عكاظ" أنه بات بإمكان غير المحصنين الذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أو الذين لم يستكملوا التحصين، أداء العمرة ودخول المسجد الحرام والمسجد النبوي لجميع ضيوف الرحمن.

 

وأضافت: "سيسمح لضيوف الرحمن بأداء العمرة وأداء الصلاة في الحرمين الشريفين، بشرط عدم إصابتهم بفيروس كورونا أو مخالطتهم لأشخاص ثبتت إصابتهم بالفايروس".

 

يأتي ذلك بعد المستجدات والتحديثات التي أعلنتها وزارة الحج والعمرة تنفيذا لقرار رفع الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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