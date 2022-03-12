وكالة: تنصيب غابرييل بوريك الرئيس الأصغر سناً في تاريخ تشيلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

نصب غابرييل بوريك فونت، السياسي اليساري البالغ من العمر 36 عاما، أمس الجمعة، رئيسا جديدا لتشيلي، وهو أصغر من يتولى المنصب، للفترة ما بين 2022-2026، بحسب "شينخوا".



أدى بوريك، وهو زعيم طلابي سابق وخريج كلية العلوم القانونية والاجتماعية في جامعة تشيلي، اليمين مع مجلس وزرائه خلال حفل أقيم في الكونغرس الوطني في فالبارايسو، على بُعد حوالي 100 كيلومتر من العاصمة سانتياغو.

وقال لمجلس الوزراء الجديد "إنني فخور للغاية بهذه الحكومة، وفخور للغاية بوجود عدد من النساء أكثر من الرجال، وذلك بفضل الحركة النسائية. دعونا لا ننسى أبدا أننا مدينون كل يوم لشعب تشيلي".