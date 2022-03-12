شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. دافئ بالكويت وحار بالإمارات ومعتدل بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج اليوم السبت، فى السطور التالية:-

توقع المركز الوطني للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم ، أن يطرأ انخفاض ملموس فى درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف ، الحدود الشمالية، يمتد هذا الانخفاض ويصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، حائل، القصيم، والرياض، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من شرق المملكة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك ، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، خاصةً الساحلية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 25-50 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45 كم/ ساعة على الجزء الجنوبى، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم السبت فى مملكة البحرين سيكون معتدلاً بوجه عام مع كميات متفاوتة من السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق في البداية.

الرياح شمالية بوجه عام من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة احياناً في البداية.

وحذرت إدارة الارصاد من رياح قوية السرعة.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية

الرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 35%

أعلى مد في الساعة 1:05 صباحاً وفي 12:50 مساء وأدنى جزر في الساعة 6:48 مساء وفي الساعة 6:30 صباحاً.

شروق الشمس كان في تمام الساعة 5:49 صباحاً والغروب عن الساعة 5:45 مساء.

بزوغ القمر في الساعة 12:18 صباحاً والأفول في الساعة 2:39 مساء.

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً وصحواً بوجه عام إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً على بعض المناطق، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على السواحل مع احتمال تشكل الضباب الخفيف غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 07:00، والمد الثاني عند الساعة 08:24، والجزر الأول عند الساعة 50:15.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 24:19، والمد الثاني عند الساعة 02:05، والجزر الأول عند الساعة 37:11، والجزر الثاني عند الساعة 46:00

ليلًا

مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة مع فرصة للغبار المحمول على بعض المناطق لاحقا .

نهارًا

دافئ و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة و فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق .