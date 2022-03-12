شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانتخابات الصومالية تجرى اقتراعا غدا على ثلاثة مقاعد فى ولاية غلمدغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الانتخابات الصومالية، بولاية غلمدغ الإقليمية، عن تأجيل انتخابات على ثلاثة مقاعد بمجلس الشعب الفيدرالي في مدينة غالكعيو.

وقال بيان للجنة إنه تم تأجيل الموعد إلى غد السبت، حيث سيتم تسجيل المرشحين والإعلان عن المندوبين وقبول طلبات المرشحين للمقاعد الثلاثة وفي في الثالث عشر من الشهر مارس الجاري، سينتخب المندوبون ممثليهم بالمجلس.

هذا وتجري عملية انتخابات أعضاء مجلس الشعب الصومالي، على قدم وساق في جميع الإدارات الإقليمية في البلاد.