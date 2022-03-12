ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا “BA.2” بأستراليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

من المرجح أن يصبح البديل الفرعي BA.2 من Omicron في الأسابيع المقبلة هو السلالة المهيمنة لفيروس كورونا في نيو ساوث ويلز بأستراليا.



وحذر وزير الصحة الأسترالي براد هازارد من أن عدد الحالات سيتضاعف بسرعة نتيجة لذلك، بحسب ما نقل موقع "أستراليا بالعربي".

كما لا يزال الكثير غير معروف حول ما يسمى بسلالة “Stealth Omicron” ، ولكن يُعتقد أنها أكثر عدوى من الأنواع السابقة.

أين انتشر؟

بينما كان لدى BA.2 أقل من مئة حالة تم الإبلاغ عنها في الولايات المتحدة في يناير، إلا أنها تمثل الآن حوالي 12 في المئة من الحالات هناك الآن.

وكانت المتحورة BA.2 موجودة في أستراليا منذ يناير أيضاً، لكن من غير المعروف مدى انتشارها.

ومع حصول الكثير من الأشخاص على نتائج من اختبارات المستضدات السريعة، من الصعب معرفة عدد الأشخاص الذين يعانون من BA.2 مقارنةً بسلالة أخرى.

يبدو أن المتحولة BA.2 أكثر شيوعاً في آسيا وأوروبا، وتحتوي على الكثير من الطفرات، وتغييرات وراثية إضافية لم نشهدها في النسخة الأولية.

ي سياق ذلك، قال الدكتور جيريمي لوبان، عالم الفيروسات في كلية الطب بجامعة ماساتشوستس، إنه من غير الواضح مدى أهمية هذه الطفرات، لا سيما في مجموعة سكانية واجهت Omicron الأصلي.

وتعتبر النسخة الأصلية المعروفة باسم BA.1 و BA.2 في الوقت الحالي، مجموعات فرعية من Omicron.