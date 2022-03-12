شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالاسم.. دولة عربية تعلن عدم تسجيل أية حالة وفاة بكورونا لأول مرة منذ عامين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية امس عدم تسجيل أية حالة وفاة في البلاد بفيروس كورونا المستجد، وهذا لأول مرة منذ عامين، ليستقر مجموع الوفيات عند 6 آلاف و861.



وذكرت الوزارة في بيان لها، أنها رصدت 25 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة 5 حالات عن يوم أمس، ليصبح إجمالي الإصابات 265 ألفا و391.

وأشار البيان إلى تعافي 31 حالة جديدة من الوباء، ليصبح عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 178 ألفا و8، فيما يتواجد 11 مريضا في العناية المركزة.