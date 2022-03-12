شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يعتبر الشاي من أكثر المشروبات الساخنة المفضلة عند الصغار والكبار، لكن ما هو الوقت المناسب لشرب الشاي الأخضر، وهل شرب الشاي البائت مضر؟



متى يجب شرب الشاي؟

قد تكون فترة بعد الظهيرة، بعد تناول وجبة الغداء، أفضل وقت لشرب الشاي الأسود أو الشاي الأخضر. ويحتوي الشاي على مادة الكافيين التي يمكن أن تزيد من طاقتك، كما أنه يدعم الجهاز الهضمي. وبالنسبة لمعظم الناس، تميل طاقتهم إلى الانخفاض بعد الوجبات وفي الصباح.

وبناء على ذلك، فمن المنطقي شرب الشاي بعد وجبة الغداء أثناء النهار. ويوصى بالقيام بذلك بعد حوالي 30 دقيقة من تناول الوجبة لتقليل التأثير على امتصاص المغذيات، خاصة لدى المسنين أو من يعانون نقص الحديد.

أيضا من الأوقات الجيدة لشرب الشاي وقت الصباح. ومع ذلك، نظرا لأن الشاي يحتوي على مادة الكافيين، فلا ينصح بشربه بعد العشاء.

أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر

1- في الصباح

يختار الكثيرون شرب كوب من الشاي الأخضر أول شيء في الصباح لزيادة التركيز. وتعود خصائص المشروب التي تشحذ العقل جزئيا إلى وجود الكافيين، وهو منبه يظهر أنه يعزز الانتباه واليقظة، وذلك وفقا لتقرير في “هيلث لاين” (healthline).

ومع ذلك، على عكس القهوة والمشروبات الأخرى المحتوية على الكافيين، يحتوي الشاي الأخضر أيضا على إل-ثيانين L-theanine، وهو حمض أميني له تأثيرات مهدئة.

يعمل L-theanine والكافيين معا لتحسين وظائف المخ والمزاج دون التسبب في الآثار الجانبية السلبية التي قد تصاحب تناول الكافيين بمفرده.

لهذا السبب، فإن الاستمتاع بهذا الشاي كأول شيء في الصباح هو طريقة رائعة لبدء يومك.

2- قبل أو بعد التمرين

تشير بعض الأبحاث إلى أن شرب الشاي الأخضر قد يكون مفيدا بشكل خاص قبل التمرين مباشرة.

أظهرت دراسة أجريت على 13 امرأة أن شرب 3 حصص من الشاي الأخضر في اليوم السابق للتمرين وحصة أخرى قبل ساعتين من زيادة حرق الدهون أثناء التمرين.

علاوة على ذلك، قد يسرّع الشاي من التعافي بعد تمرين مكثف.

أسوأ وقت لشرب الشاي

يمكن للعديد من المركبات الموجودة في الشاي أن ترتبط بالمعادن في جسمك وتمنع امتصاصها. على وجه الخصوص، التانينات هي مركبات موجودة في الشاي تقلل من امتصاص الحديد.

شرب الشاي الثقيل قد يؤثر في قدرة الجسم على امتصاص الحديد والزنك. لذلك، يوصى بشرب الشاي بين الوجبات وليس مع الطعام، خاصة للمسنين ومن يعانون من نقص الحديد.

علاوة على ذلك، تظهر الأبحاث أن نوعا من الكاتشين اسمه epigallocatechin-3-gallate (EGCG) الموجود في الشاي الأخضر يمكن أن يرتبط بالمعادن مثل الحديد والنحاس، مما يمنع امتصاصها في جسمك.

وأظهرت العديد من الدراسات أن شرب الشاي مع الوجبات يمكن أن يقلل من امتصاص الحديد، مما قد يؤدي إلى نقصه بمرور الوقت.

لذلك، من الأفضل شرب الشاي الأخضر والأسود بين الوجبات إن أمكن، خاصة إذا كنت تعاني من نقص في الحديد أو المعادن الرئيسية الأخرى.

هل شرب الشاي البائت مضر؟

في معظم الحالات، سيكون الشاي القديم “البائت” أقل طعما مما ينبغي، أي سيكون طعمه ضعيفا. على الرغم من أن تناول الشاي البائت ليس خطيرا في العادة، فإنه يجب التأكد أنه ليس فاسدا. وإذا كان طعم الشاي البائت سيئا أو إذا لاحظت وجود عفن فتخلص منه ولا تشربه.

الشاي الأسود يحضر من أوراق نبتة “كاميليا سينينسيس” (Camellia sinensis)، والتي تخضع لعملية تسمى الأكسدة تحول الأوراق من اللون الأخضر إلى اللون البني الداكن الأسود. والأكسدة تعني تعرض الأوراق لهواء رطب غني بالأكسجين، وذلك وفقا لموقع ويب ميد webmd.