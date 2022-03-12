شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحثون: فيتامين (د) متهم بتساقط الشعر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفاد بحث في PubMed لمراجعة الدراسات الحالية ذات الصلة التي تبحث في دور فيتامين (د) في التسبب بتساقط الشعر، كطريقة علاجية محتملة للمرض، أن فيتامين (د) «متورط بشكل معقد» في مسارات تأشير مختلفة لنمو بصيلات الشعر. ومع ذلك، هناك نقص في الدراسات الحاسمة لإثبات فائدة إعطاء فيتامين (د) في تصحيح تساقط الشعر. وتقول دراسة أخرى نُشرت في مكتبة Wiley Online Library:



«ارتبط نقص فيتامين (د) بالعديد من اضطرابات تساقط الشعر، مثل الثعلبة البقعية وفقدان الشعر الأنثوي. ومع ذلك، لم تجد الدراسات السابقة ارتباطاً بين مستويات فيتامين (د) في الدم وشدة الصلع الوراثي». وتوضح الدراسة، حسب موقع روسيا اليوم، وجود ارتباط كبير بين نقص فيتامين (د) وشدة الصلع الوراثي. وهذا يشير إلى أن فيتامين (د) قد يلعب دوراً في ظهور الثعلبة الأندروجينية قبل الأوان.