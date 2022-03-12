شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اللبنانى الجديد يتسلم مهام عمله الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الإعلام اللبنانى الجديد زياد المكارى، أنه سيتسلم مهام عمله فى وزارة الإعلام يوم الاثنين المقبل من وزير التربية والتعليم العالى عباس الحلبى المكلف بإدارة الوزارة بعد استقالة وزير الإعلام السابق جورج قرادحى فى الثالث من ديسمبر الماضى.

جاء ذلك فى تصريحات للوزير اليوم عقب لقائه برئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى فى السراى الكبير مقر الحكومة اللبنانية.

وأوضح المكارى أن زيارته هدفها توجيه الشكر لرئيس الحكومة على الثقة التى منحه إياها، معتبرا أن الظرف صعب جدا، حيث إن لبنان أمام شهرين دقيقين قبل الانتخابات النيابية، موضحا أنه سيحاول خلالها بث جو إيجابى على قدر المستطاع.

وأضاف أنه سيقوم بدراسة الملفات مع الحلبى يوم الاثنين القادم، مؤكدا أنه سيكون قريبا من كل الإعلاميين بكل شفافية.